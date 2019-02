KEHV TEHING: pettunud naine kaebas politseile, et sai narkodiilerilt uimastite asemel suhkrut 

Craigavoni ametivõimud soovitavad kõigil inimestel, kes on diileritelt petta saanud, politseiga ühendust võtta. Nad tõdevad, et narkodiilereid ei saa usaldada, sest nood hoolivad vaid oma sissetulekust, vahendeid valimata. „See ei tohiks tulla kellelegi üllatusena, et narkoärikad on petised,“ teatab Craigavoni politseijaoskond Facebooki postitatud teates.