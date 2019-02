ÜLLATUS: Kremli pressiesindaja tütar töötab Euroopa Parlamendis 

Jelizaveta Peskova nimi on kirjas ka Euroopa Parlamendi veebileheküljel. Sealt saab teada, et ta töötab Prantsusmaalt valitud saadiku Aymeric Chauprade´i büroos. Chauprade kuulus kuni 2015. aasta lõpuni Marine Le Peni juhitavasse Rahvusrindesse. Praegu on ta sõltumatu saadik.