R. Kelly sai viimaks kautsjoni kokku ja vabanes trellide tagant 

Ohvreid esindab staaradvokaat Michael Avenatti, kes on tuntud pornotäht Stormy Danielsi esindajana Trumpi-vastases kohtuasjas, aga ka mehena, keda eestlanna Mareli Miniutti süüdistab koduvägivallas. Avenatti on võimudele üle andnud video, kus Kelly seksib väidetavalt 14aastase tüdrukuga. Esmaspäeval teatas Avenatti Twitteris, et tema valduses on veel üks video staari seksuaalkallaletungist teisele alaealisele. Advokaat lubas salvestise prokuratuurile üle anda.