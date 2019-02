Polüskleroosi põdev Selma Blair ilmus vapralt avalikkuse ette 

Näitlejatar paljastas oktoobris, et tal on diagnoositud sclerosis multiplex. Sümptomeid oli Selma õigupoolest tundnud juba 15 aastat. „Kui näete, et mul tänaval kõik kodinad käest kukuvad, tulge lahkelt appi. Mul kuluks nende üleskorjamiseks terve päev,“ kirjutas ta Instagramis.