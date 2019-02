Ukraina euroloo valimiste võitja: ma ei sõida Eurovisionile, sest leping oleks mind orjastanud

Ukraina rahvusringhääling UA:PBC ja Maruv ei jõudnud väidetavalt esindamise osas kokkuleppele ja rahvusringhääling teatas, et Maruva ei sõida Eurovisionile. Osapooled pidasid pea seitse tundi kestnud koosoleku, mis lõppes sellega, et lepingut ei allkirjastatud.

Maruv aga kinnitab, et Venemaa kontsertide tühistamine ei olnud peamine põhjus. „Erimeelsuseid põhjustasid muud klauslid lepingus, mis oleks mind allkirjastades orjastanud,“ kinnitas Maruv. Naisele anti 48 tundi aega, et leping allkirjastada. Vastasel juhul teatati, et ta vahetatakse välja. Maruv paljastas, et lepingus oli muu hulgas kirjas, et ta ei tohi Eurovisioni laval improviseerida ega suhelda ühegi ajakirjanikuga, keda Ukraina rahvusringhääling pole heaks kiitnud. Lisaks pidanuks naine olema nõus absoluutselt kõigi ringhäälingu nõudmistega, lepingu rikkumisel oodanuks teda aga ees 65 000eurone rahatrahv. Kirsiks tordil oli aga punkt, et Ukraina rahvusringhääling ei maksa Maruvi sõidu eest Tel Avivi.

„Lauljatar Anna Korsun, aritstinimega Maruv, võitis kohalikud loovalimised ausa võistluse tulemusel, saades publikult maksimumpunktid. Tema etteastet hindasid kõrgelt ka muusikaeksperdid ja meelelahutusinimesed. Siiski saab Ukrainat esindavast lauljast ka kultuurisaadik, kes lisaks oma muusika tutvustamisele peab olema maailmas ka Ukraina rahva arvamuse eestkõneleja,“ teatas rahvusringhääling oma teadaandes. Selles osas ringhääling ja laulja aga kokkuleppele ei saanud. Lisaks toodi välja, et tänavuse loovalimise juures oli märke poliitikast, mida ei saa Eurovisionil lubada.