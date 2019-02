ASI KINDEL! Ukraina ei osale 2019. aasta Eurovisioni lauluvõistusel

EBU kinnitab Eurovisioni ametlikul kodulehel, et nad suhtlevad veel Ukraina rahvusringhäälinguga sel teemal ja ootavad neid kindlasti tagasi aastal 2020.

Kuna ka teise ja kolmanda koha saavutanud artistid ei soovi Eurovisionile sõitja, on Ukraina ringhääling olukorras, kus kedagi võistlusele saata ei ole. Seetõttu langetas ringhääling otsuse mais Iisraelis toimuval lauluvõistlusel üldse mitte osaleda.

Kazka, kes sai eurolauluvalimistel kolmanda koha, põhjendas oma loobumist ka sotsiaalmeedias. „Me väga tahaksime ja oleks suur au Ukrainat Eurovisionil esindada. Panime sellesse palju energiat ja aega, osalesime selle nimel kodumaisel võistlusel. Aga meil pole iga hinna eest võitu vaja. Meie missioon on oma muusikaga inimesi ühendada, mitte lahkhelisid külvata. Seetõttu oleme UA:PBC (Ukraina rahvusringhääling – toim.) andnud selge vastuse: me ei lähe 2019. aastal Eurovisionile. Samas ei jäta me oma põhilist missiooni, milleks on Ukraina kultuuri maailma viimine. Oleme valmis Ukrainat tulevatel aastatel esindama, kui meid valitakse. Seni liigume edasi ja ootame teid kõiki oma kontserdile,“ ütles bänd teadaandes.