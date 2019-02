Vene kodakondsusega Narva piirivalvur lasti lahti 

Politsei ja piirivalveameti teatel andis töölt lahkunud ametnik Vene kodakondsuse omandamise kohta vastuolulisi selgitusi, täpsemalt olevat ta selle kohta esitanud kaks eri versiooni. „Ta on PPA-le väitnud nii seda, et ei ole ise Vene kodakondsust taotlenud, vaid omandas selle lapseeas isa kaudu, kui ka seda, et taotles teise kodakondsuse noorukina vahetult enne piirivalvekooli astumist,“ teatas amet.

Seetõttu pole seni selge, millal ja kuidas piirivalvur Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse tegelikult omandas. Seadus ei luba politseis ja piirivalveametis töötada teise riigi kodakondsel. Juhtumi muudab erakordseks aga see, et topeltkodakondsusega ametnikul oli ligipääs ka tundlikele andmetele, sest ta töötas Eesti–Vene piiril Narva piiripunktis.

Politsei teatel on teenistusest vabastatud ametnik töötanud piirivalves alates 2008. aastast ning on topeltkodanik olnud kogu teenistuses oldud aja. Ta on sünnijärgne Eesti kodanik ja tema väitel olevat ta oma topeltkodakondsusest riiki informeerinud juba piirivalvesse tööle asudes. Ameti teatel pole see väide asjaolude kontrollimisel siiski kinnitust leidnud.