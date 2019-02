MARILYN JURMANI BLOGI | Lennujaamades võiks olla riidehoid, kuhu saad jope nädalateks jätta 

Ma lähen alati veidi ärevusse, kui pean minema kuhugi, kus ma varem ei ole käinud. See tähendab, et ma ei tea veel päris täpselt, kuidas need lennujaamade süsteemid töötavad. Euroopas tunnen ennast juba üsna kindlalt. Tean, et midagi ei pea olema välja prinditud. Näitad passi ja kõik toimib. Hetkel ongi mu suurim hirm, et äkki tekivad Mehhiko lennule check-in'i tehes probleemid, kuna mul on piletid vaid mobiilis.

Tavaliselt on mul alati mure ka käsipagasiga, kuna mu väike kohver on täpselt seal piiri peal, kus ma kahtlen, kas ta ikka kuulub mõõtudelt käsipagasi alla. Seega ma võtsin seljakoti, mis tähendab, et ma kavatsen Mehhikos olla enamasti vaid lühikeste pükstega. Sinna juurde kaunilt sobitumas mu talvejope, müts, sall ja talvesaapad, kuna paraku oli Eestist lahkudes siiski miinus kuus kraadi.

See on see teine asi, mis võiks lennujaamades olla – riidehoid, kuniks ma tagasi saabun. Ma tean, et mingid pakihoiud on, aga ma ei ole kunagi tegelikult uurinud, palju see maksaks, kui ma jätaks kaheks nädalaks jope Riia lennujaama. Kõik see tundub igatahes jube tüütu, seega pigem tarin asjad kaasa ja kasutan jope taskuid käekoti asemel.

Kuidas te tavaliselt käitute, kui reisite külmemast riigist soojemasse? Kas lähete poolpaljalt lennujaama või võtate ka lihtsalt jope kaasa? Ja kas te prindite alati kõik dokumendid välja või kasutate nutiseadmeid?