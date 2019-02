Mis saab inimestest, kes üksi voodihaige eest hoolitsevad? Nõrgad hulluvad, ainult tugevad jäävad ellu 

Liis meenutas, et Annleen oli ise otsustanud, et ei taha paraneda ja sellises olukorras ei saanud ta oma ema heaks suurt midagi teha. Naine tõdes, et ema hooldamine oli tema jaoks paratamatus ja pakkus välja, et kui hooldajat ei ole võimalik võtta, siis võiks riik või kohalik omavalitsus võiks teha vajalikud teenused kergemini kättesaadavaks, sest Liisi sõnul oli näiteks arstiabiks vajaliku ID-kaardi uuendamine keeruline, kuna ema ei olnud võimalik viia fotograafi juurde või allkirja andma.