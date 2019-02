SALAKÜTTIDE JULMAD TEOD: teadlane leidis Botswanas enam kui 100 tapetud elevanti, valitsust see ei kõiguta 

Botswana keskkonnaministeeriumi hallatava rahvusparkide osakonna juht oli oma vastustes natuke avameelsem ning tunnistas, et kahtlemata on Botswanas salaküttidega probleeme. Riik on koduks 130 000 väärikale loomale, mis teeb temast paraku ka salaküttidele populaarse sihtkoha. „Keegi ei eitagi, et Botswanas elevante tapetakse, aga need, millest hr Chase räägib, surid peamiselt kas loomulikel põhjustel või võitluste tagajärjel,“ sõnas ta. „Meie käisime seal ka vaatamas ja meie neid 88 karkassi ei leidnud.“ Ta lisab, et mitmed laibad võivad ka vanad olla, mis tähendaks, et jutud sellest, et salakütid on järsku hoogu juurde saanud, on vaid tühi paanika.