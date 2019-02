Kuidas neiu kurtis: ära usu poisse ja armastust! 

Kuid kaugelt rohkem hakkas politseid huvitama, miks on neiu taskuraamatus hulk Võrus ja mujalgi teenivate ohvitseride nimesid ja aadresse. Tähelepanu äratas seegi, et tal oli sõjaväerevolver. Usuti, et neiu võib olla Vene spioon või segatud poliitilistesse salasepitsustesse. Uurimisel selgus, et lugu oli lihtsam.