Märt Ringmaa taotleb kehva tervise tõttu vanglast vabastamist 

Märt Ringmaa kaitsja advokaat Raiko Paas esitas Viru vanglale taotluse, et nad esitaks kohtule viivitamatult esildise, et Ringmaa vabastataks raske ja parandamatu haiguse tõttu karistuse kandmisest. Vangla taotlust ei esitanud. Vangla otsuse peale on esitatud kaebus kohtusse, kinnitas Paas. Tema sõnul peaks kohus otsustama Ringmaa ennetähtaegse vabastamise vanglast, sest ta on väga haige.