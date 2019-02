Tarmo Kruusimäe: lapsega käin vastuvõtul riigikogu liikmena  

Tarmo Kruusimäe, kes on muusikuna tuntud Kojamehena, sõnul sündis otsus minna ka sel aastal vastuvõtule just tütrega, peresisese kokkuleppe tulemusel. Nimelt on Kruusimäe endale seadnud nii-öelda reegli: „Meil on peres kokkulepe, et kui mind kutsutakse presidendi vastuvõtule minu tehtud teenete eest ühiskonnale, siis võtan kaasa abikaasa, kes on mulle kõik selle võimaldanud, et teha vabatahtlikku tööd ja tegevust, mille eest mind tunnustatakse,“ selgitab ta. Seega, kuniks teda kutsutakse vastuvõtule riigikogu liikmena, kavatseb Kruusimäe käia vastuvõtul oma lastega.