Elu Heiki Ernits: kui poeg on kaasas, siis on kellegagi rääkida Aigi Viira , täna, 18:49 Jaga:

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva presidendi vastuvõtt. Filmilooja Heiki Ernits ja poeg Sander Ernits Erlend Štaub

„Ühe korra käisin vastuvõtul abikaasaga ka, aga ta pole lihtsalt tahtnud enam tulla,“ muheleb joonisfilmirežissöör Heiki Ernits (65), kes kutsus vastuvõtule kaasa 27aastase poja Sandri. „Üksi võid jääda sinna koridori peale passima ja siis on igav. Kui keegi on kaasas, siis on kellegagi rääkida ning kui juhtud trepi peal komistama, on tugi kõrval olemas,“ naerab Ernits, kes on varemgi ühe või teise poja endaga vastuvõtule kaasa kutsunud.