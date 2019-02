Elu Leelo Tungal: „Tulime tütrega koju helges meeleolus.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 18:49 Jaga:

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva presidendi vastuvõtt. Kirjanik Leelo Tungal ja tütar Anna-Magdaleena Kangro. Erlend Štaub

Luuletaja Leelo Tungal (71) tuli vastuvõtule noorema tütre Anna-Magdaleenaga (39). „Ma olen kolm korda vastuvõtul käinud. Kahjuks abikaasa (helilooja Raimo Kangro - toim) suri 2001. aasta veebruaris – just enne, kui talle Valgetähe teenetemärk jõuti üle anda, muidu oleksime koos presidendi vastuvõtule läinud,“ ütleb Tungal. „Aga mul on tütred, kellega on tore minna! Vanim tütar Maarja on käinud oma kaaslasega, aga Kirke ja Magdaleena on minuga kaasas olnud.“