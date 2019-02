„Kimil puudub huumorimeel.“ Vietnam viskas Kim Jong-uni jäljendaja suurkohtumise eel riigist välja 

Näitleja Howard X saabus Vietnami möödunud nädalal ning esines koos Kanada näitleja Russell White'iga Hanoi ooperimaja ees. White on tuntud Donald Trumpi jäljendaja. Õiged riigipead kohtuvad Vietnamis 27.-28. veebruaril.

Kaks koomikut korraldasid ooperimaja treppidel naljašõu, kus kumbki oma vastavat teisikut etendas. Üritust saatis range politsei järelvalve ja meediagi tuli naljanumbrist osa saama.

Reedel teatasid Vietnami võimud Howard X-ile, et ta peab riigist lahkuma ja Hongkongi naasma. Teatele eelnes küsitlemine jaoskonnas. Politseinikud ütlesid talle, et tema viisa ei kehti, kuid rohkem midagi ei põhjendanud. Näitleja sõnul on tema riigist välja saatmine lihtsalt diktaatori rahustamiseks mõeldud ja jutt viisa kehtivusest jama.

„Tegelik põhjus on see, et ma sündisin sarnase lõustaga nagu on Kim Jong-unil,“ rääkis Howard X esmaspäeval reporteritele, kes teda lennujaama saatma tulid. „Kimil puudub huumorimeel,“ lisas ta. Näitlejaga oli kaasas kolm vaikivat erariides agenti, kes küsimustele ei vastanud. Näitleja süüdistust kinnitab tõsiasi, et tema kamraadi Russell White'i Hanoist lahkuma ei sunnitud. Siiski, Trumpi kostüümis ta avalikkuse ees esineda ei tohi.

Howard X viskas veel nalja, et Vietnamil pole raha, et White'i Kanadasse tagasi lennutada, temale hangitud lennupilet Hongkongi on tunduvalt odavam.

White, kes kolleegiga hotelli fuajees hüvasti jättis, sõnas, et naljategemisest hoolimata loodab ta, et Trumpi-Kimi kohtumine on edukas. Möödunud aasta juunis toimunud suurkohtumine Põhja-Korea tuumaprogrammi erilisi muudatusi ei toonud ning kahe riigipea vaheline kokkulepe, ehkki ajalooline, jäi väga üldsõnaliseks.