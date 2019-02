VIDEO | Soovid trennisaalis tulemust? Toitu ja trenni õigesti! 

“Kui inimene on otsustanud muuta oma elustiili, siis kõigepealt tuleb aru saata, et muutmata toitumist pole võimalik mingeid tulemusi saavutada,“ rääkis HC GYM personaaltreener Marek Kalmus. "Kui inimene tuleb jõusaali ja treenib personaaltreeneriga väga hea kava järgi, siis tal jääb pool tulemusest saavutamata, kui ta toitub suvaliselt. Kui kohandame toitumist, on tulemused kiiremad ja paremad."

Stanislav Moshkov

Vastavalt spordialale tuleb toitumises paika panna valkude, rasvade ja süsivesikute kogused, mis on spordialati erinevad. Kui ise pole tahtmist sellega tegeleda, siis tasub pöörduda personaaltreenerite või toitumisspetsialistide poole, kelle abil saab õiged toitumiskogused paika panna.

Küll aga soovitas Marek Kalmus treeningute alguses olla harrastussportalaste seas üsna populaarsete toidulisanditega. “Mina ei soovitaks esimesel 2-3 kuul mingeid toidulisandeid, kõigepealt tuleb paika panna enda toitumine ja kui on tõsisemad eesmärgid, siis võib tuleviks appi võtta kaks-kolm toidulisandit,“ ütles ta.

Kalmus soovitas ka kaaluda personaaltreeneri poole pöördumist, seda enam, kui varem on kokkupuude spordiga olnud olematu või on tulnud treeningutesse pikema paus. Seetõttu tasub võimalusel võtta isegi mõned personaaltreeningud, kus saab selgeks õige tehnika, sest harjutusi valesti tehes on nende mõju paremal juhul kesine ning halvemal juhul võib ennast isegi vigastada.

