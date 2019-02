KAS KRUIISITURISTID ON NUHTLUS? Abilinnapea ähvardab Tallinna väravad turistide nina ees lukku panna  

Tallinna TV diktor rääkis saatelõigu sissejuhatuses, et eelmisel aastal külastasid turistid Tallinna 4,6 miljonit korda ning 635 000 neist olid kruiisituristid. Siis anti kohe sõna abilinnapea Aivar Riisalule, kes andis mõista, et just kõlanud numbrid ajavad vähemalt temal hirmu nahka. „Kummalisel kombel on tekkinud olukord, et peame tõsiselt mõtlema hakkama, kas seda numbrit (kruiisituristid) üleüldse tulevikus kasvatada tasub,“ mõtiskles Riisalu kaamera ees, vähimatki ohtu aimamata. „Meil on lähipäevadel plaanis Tallinna Sadamaga kohtuda ja rääkida sellest. Tallinn on oma unikaalsuse tõttu jõudnud olukorda, kus me ei suuda tänu tehnilistele probleemidele varsti enam kruiisituriste sadamast välja saada. Sellises mahus kui seni. Nii imelik, kui see ka ei ole, peame hakkama kruiisifirmadele tulevikus ütlema, et ärge meile tulge!“