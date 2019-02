Yana Toom: vastuvõtukleidi kanga tõin tütrele Brüsselist 

Yana ütleb naljatades, et järjekord on pikk – lisaks lastele on poliitikul ka kaks lapselast. Eelmisel aastal külastas poliitik ja keskerakondlane presidendi vastuvõttu koos emaga. „Kuna ta on juba väärikas vanuses, arvasin, et vabariigi sajandal aastapäeval oleks see kuidagi kohane,“ räägib Toom. Sellel aastal oli aga ema olnud see, kes esitas Yanale küsimuse, miks ta ei ole Varvarat aasta ühele pidulikumale sündmusele võtnud. „Olin egoistlikult mõelnud, et poisiga on kuidagi kindlam minna,“ räägib poliitik. Varvara oli aga vastuvõtust olnud vaimustuses. „Nägin, et ta oli liigutatud.“

Pikka kasvu inimesele on keeruline leida sobilikku rõivast

Presidendi vastuvõtul kandis Toom mürkrohelist kleiti, mille autoriks on Tallinn Dolls, kellele on Yana juba mõnda aega truu olnud. „Nad helistasid ja küsisid, kas mul juba kleit on? Et neil on juba minu jaoks kleit olemas, tulgu proovima! Valisin aja, proovisin ja sobiski.“ Natuke vajas kleit ka kohendamist. Yana sõnul oli Tallinn Dolls kleiti esimest korda nähes kohe mõelnud minu peale – et see sobiks mulle. „Kuna olen väga pikk inimene, siis see on alati omaette asi,“ tunnistab Toom.

Varvale sai kleit tehtud tellimusena Yana isikliku õmbleja poolt, kes on aastaid kandnud hoolt selle eest, et poliitik hea välja näeks. „Peaaegu kõik, mida ma kannan, on tema tehtud. Kanga ma tõin Brüsselist lihtsalt sellepärast, et Tallinnas ei ole mul kunagi aega minna kangapoodi. Seal on mul pood ümber nurga. Leidsin sealt - hästi kevadine ja kerge kangas,“ räägib Toom. „Kuidagi kevadine meeleolu on õhus. Arvasime, et võiks olla selline kergem ja kevadisem. Ei pea olema noorel naisel mingi sünge ja ametlik asi. Väga lihtne!“

ERM ei ole parim koht presidendi vastuvõtuks

„Pole küll ilus öelda, aga presidendi vastuvõtud on enam-vähem kõik ühesugused olnud,“ tunnistab poliitik. „See formaat, kas ta on hea või halb... on nagu on. Kuna ma käin juba mitu aastat, siis tean, mida oodata.“

Selleaastane kontsert oli aga Toome arvates üks parimaid, mida on näinud. „Ta oli selge ja arusaadav.“