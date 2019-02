AJALEHT: Euroopa Liit lükkaks meelsasti Brexiti 21 kuud edasi 

Suurbritannia peaminister Theresa May praegu Brexiti nii pika edasilükkamisega veel nõus ei ole. May lubas, et otsustav hääletus Brexiti lepingu üle toimub Suurbritannia parlamendis hiljemalt 12. märtsil. Praeguse plaani järgi lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust 29. märtsil. Kuna 12. märts on väga lähedal 29. märtsile, siis süüdistavad parlamendisaadikud peaministrit sihilikus venitamises.