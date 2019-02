Peeter Olesk | Olemise õpetussõnad – kuidas matta riigikogu liiget ehk keda valida? 

Kuidas matta riigikogulast?

Viimane minu poolt kuuldud nali kõlaski ühe arsti suust. Ta märkis, et Eesti vabariigil on küllalt korralik protokolliteenistus, kuidas aga saata viimasele teele ametis-olevat riigikogu liiget, kuidas sel puhul istuda või kuidas astuda. Riigikogus on 101 liiget. Matuste korral on 1 vähem, aga liidame neile perekonnad, omaksed, esindajad diplomaatilisest korpusest, endised töökaaslased jne. – ning see arv läheb päratu suureks.

Miks minu arstist sõber selle teema üldse üles seadis? Aga seepärast, selgitas ta, et tal on tunne, nagu võiks riigikogu uude koosseisu pääseda mitugi surmakutsarit. Siis on tallimees ja ülemteener eriti hinnas. Kust sa leiad peiedeks sobiva ruumi ja mitu pudelit viina tuleb lauale panna? Kuid mis peaasi – kes maksab? Kui valitsuse reserv, siis kuidas see oleks kooskõlas võimude lahususega? Kui perekond, siis milline pank kellele riiklikeks matusteks ootuspärase, lihtsureliku omastele aga väga suure summa laenab?

Ent sõbrast arst ei saanud enam pidama. Ta ütles ausalt, et mitut võimalikku riigikogu uut liiget eelistakski ta pigemini matta lasta kui leppida tulemusega, et nad osutuvadki valituks. Edasi selgus, et ta oli läinud veelgi kaugemale ja koostanud koguni nimekirja nendest, kes järgmise nelja aasta jooksul peaksid Toompealt lahkuma mitte korraks, vaid igaveseks. Need ei olnud tundmatud nimed; vastupidi, kõigi nimed on korduvalt ajakirjandusest läbi käinud ja paljudel Toompea-iga küllalt pikk.

Aga kui ei suregi?

Minu arstist sõbra huumorimeel ei ole nii must kui minul. Üks aspekt puudus tal täiesti. Nimelt polnud ta vaevunud küsima, mida teha siis, kui surm ei tule. Ei tänaval autos ega koduses voodis. Tema oli seda meelt, et riigikogus tuleb teha tööd, kusjuures sõim riigikogu teise liikme või erakonna või teistsuguse poliitilise orientatsiooni aadressil ei ole töö. Töö on seadusloome, riigieelarve menetlemine, riigi juhtkonna kinnitamine ja riigi esindamine.

Keda riigikogu liige esindab, on muuseas lahtine, sest tema mandaat on vaba. Nii vaba, et riigikogu liige ei ole kohustatud olema erakonna liige. Tegelikult pole talle miski siduv, välja arvatud ehk nood tema valijad, kes mõtlevad nagu temagi ja teavad, mida (1) kandidaat on seni teinud ning (2) kas talle võiks võim pähe hakata või mitte. Kui hakkab, mis saab siis tema lubadustest, eriti muide nendest, mis on antud erakondlikus kontekstis sellestsamast kontekstist lahus? Kui ei peaks hakkama, siis kuidas käitub juba valitud kandidaat nondega, kellel siiski on võim pähe löönud. Kas ta lepib sellega või hakkab vastu?