Sergei Metlev presidendi kõnest: Vargamäele tuleb tuua armastus ja kindlustunne 

Tunnustust väärib üks presidendi kõne sõnumitest, kus ta põhjendab veenvalt kõrgete kaitsekulutuste vajalikkust kui paratamatust, kartmata kõrvutada neid teiste valdkondadega. Nii Eestis kui teistes arenenud riikides kõlavad aeg-ajalt üleskutsed suunata kaitse- ja julgeolekuraha „inimeste heaks“.

See on mingit sorti pseudohumanism. Loota, et vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud Eesti riik purjetab turvaliselt läbi piraate täis ajaloomere ilma ühegi kahurita; jätta oma inimesed kindlustustundeta ja kaitsetutena suurjõudude meelevalda – see on viis mõelda vabast heaoluühiskonnast, mis on lahus reaalsusest ja sestap pöörab üks kord selle sama ühiskonna vastu. Meie kurb ajalooline kogemus totalitaarsete režiimidega, kolm üleelatud okupatsiooni jäävad alati meede tuletama, et vabadusel peavad olema sõbralike silmade all teravad hambad suus.

Hea, et president ei unustanud ka eestikeelse hariduse teemat. Vene koolid on mitmes plaanis ülejäänud koolisüsteemist eraldatud – keeleliselt, inforuumiliselt, kombeliselt. Kahjuks isegi eesti keeles õpetamine 60 protsendi ulatuses on sageli vaid paberil. Loodan, et president jätkab ühtse eestikeelse kooli eest seismist, nagu ta tegi selles kõnes. Kõik Eesti noored väärivad tööelu alustades kindlustunnet ja võrdseid võimalusi Eestis oma unistusi täide viia. Eestis tegutsevad riigi- ja munitsipaalkoolid ei peaks lõhesid taastootma.

Eesti suuremaks tegemine on samuti tähelepanuväärne mõte, mida on kasutanud ka presidendi eelkäijad. Meie rahvusvahelised pingutused, teiste riikide abistamine, e-riigi eksport võimaldavad Eestil elada 50-miljonilise riigi kuvandiga, jäädes tegelikkuses 1,3-miljoniliseks riigiks. Eesti teekond on õpetus sellest, mis on võimalik vabadel inimestel saavutada, kui tehakse tööd ja nähakse vaeva. See on innustuseks ka teistele rahvastele.