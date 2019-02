Seisukoht | President mudarahe all 

Mida iganes presidendiproua ka ei teeks, mudarahe on garanteeritud. Söandab ta kanda mõnda uhket mantlit või kleiti? Kuidas julgeb ta kulutada maksumaksja raha ajal, mil tuhanded miinimumpalga saajad näljapajukil hingitsevad! Aga ärgu ta parem mõelgugi lihtsa riietusega ja ilma meigita ilmarahva silme ette ilmuda. Meie president pole ju miski seeneline ja millal ta viimati üldse juuksuris käis, ah? Sellesama juuksuri ja kõik tema stilistid võiks üldse lahti lasta, rahva raha tuulutajad sellised!

Ning loomulikult minu isiklik lemmik viimaste päevade kommentaaridest: häbi on sellist presidenti välismaale saata, äkki muidu mõeldaksegi, et kõik Eestimaa naised on temasugused.