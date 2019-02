Pöörane! Modelli süütus maksis 2,4 miljonit eurot 

Neiu väitel pakkus üks Londoni jurist süütuse eest kaks miljonit ja kolmandaks jäi „väga kuulus jalgpallur Münchenist“, kes oleks välja käinud poolteist miljonit. Cinderella Escorts võtab süütuse ostmiseks kuluvast rahast küll viiendiku endalele, kuid ei kinnita Mahbuba väiteid, aga ei lükka neid ka ümber, öeldes vaid, et pakkujatest ja rahasummadest firma ei kõnele. Väidetavalt on jaapanlane kümnendiku ostusummast juba maksnud näitamaks, et tal on tõsi taga. Mahbuba omalt poolt hankis juba arstilt tõendi, et ta on tõepoolest süütu ja teatas, et kui mees tahab, siis võib vahetult enne esimest ühist ööd uue kontrolli teha.

„Ma pole jaapanlasega veel kõnelnud, aga nägin ta fotot. Cinderella Escortsile oli ta öelnud, et tema meelest olen ma väga kuum piiga,“ tsiteerib neidu Briti ajaleht Daily Mirror, mille andmeil on kavas esimene öö koos veeta mõnes Saksa luksushotellis, sest selles riigis on seksi müümine lubatud. „Ma ootan esimest ööd elevusega ja usun, et see tuleb suurepärane,“ väidab Mahbuba ja kutsub kõiki noori naisi oma süütust müüma. „Ma olen kindel, et iga naine peab meestelt, kes süütuid taga ajavad, maksimumi võtma.“