Noppeid aastapäeva intervjuudest: Heinz Valk tõmbab otsad kokku ja Reikop teatab, et sport on saatanast 

Kulturisti Ott Kiivikaga põgusalt vesteldes tuli välja, et spordimehe päev algas juba hommikul lipuheiskasmisega, siiski jõudis ta päeval väikese uinaku teha, samal ajal kui naine end valmis sättis. „Et Ott on ilma meigi ja soenguta tulnud siia!” naljatles Reikop. „Ta on ju ilus mees, mis tal viga,” ei jäänud Gajane Filantšuk vastust võlgu.

Presidendiprouaga tolle häälekaotusest rääkides, sai Reikop Kersti Kaljulaidi käest pragadagi, sest just ajakirjanikud on Kaljulaidi sõnul põhjuseks, miks tal häält ei ole. „Edaspidi ma palun, et kõik ajakirjanikud arvestaks sellega, et kui inimene on värskelt lõpetanud suusavõistluse, siis ei saa intervjuusid, sest sinna see hääl läks,” suges Kaljulaid Reikopi. „Sport on saatanast! Sporti ei tohi teha!” teatas Reikop seepeale vastu. Sellega meie president siiski ei nõustunud, vaid kinnitas veelkord, et värskelt joone ületanud sportlased ei anna kunagi kohe intervjuusid.