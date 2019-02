SUUR ÜLEVAADE | TV3 kevad tuleb täis huumorit, seiklust ja muusikat!  

Uus saade! „Kaks kanget Sovetistanis“ stardib 7. märtsil!

„Kaks kanget Sovetistanis“ on eksootiline rännak täis nii karme väljakutseid kui elamusi, mis võtavad hingetuks. See on legendaarse teleduo Teet Margna ja Kristjan Jõekalda uus reisiseiklus, mis viib seekord Kesk-Aasia riikidesse – Kasahstani, Kõrgõstani, Tadžikistani ja Usbekistani – mis kunagisel nõukaajal olid sunnitult ENSV saatusekaaslased. Kaugetel mägistel maadel rännates selgub, mis elu seal täna elatakse ja kuidas toime tullakse. Palju eksootilist loodust, ekstreemne automatk Pamiiri maanteel, ohtlik lend läbi kanjonite, ratsutamine nii hobuse, eesli kui jaki seljas – kõik see võtab hingetuks! Menüüs on seekord nii hobuseliha kui ka märapiim ja loomulikult lammas – silmast sõrgadeni!

„Kättemaksukontor“ uus hooaeg stardib 7. märtsil!

Eesti legendaarseima krimisarja uus hooaeg viib meid tõelisele karussellisõidule! Ekraanile jõuavad kavalad petuskeemid ja meisterkriminaalid, kes leiavad viimaks ometi endale väärilise vastase. Tiit Marveli partneriks saab Sander Pronks, keda mängib andekas näitleja Kristjan Lüüs. Loomulikult ei puudu lahutamatu detektiivide kolmik – Marion, Freya ja Luna. Uued, eriti kriminaalsed ja põnevad lood juba varsti teie ees!

Uus saade! „Eesti muusika karikas“ stardib 10. märtsil!

TV3 eetris stardib uus vägev muusikalahing, milles võistlevad 12 Eesti muusika suurimat artisti Eesti muusika karika nimel! Saatejuhtideks on muusik ning terav telesaatejuht Mihkel Raud ja särav raadiohääl Brigitte Susanne Hunt! Saatesse on valitud võimalikult eriilmelised, kuid oma žanris väga populaarsed esinejad. Lisaks tavapärasele popile on esindatud räpp, rokk, punk, tantsu- ja elektrooniline muusika. Võistlustulle astuvad The Swingers, Daniel Levi, Põhja-Tallinn, Ivo Linna ja ansambel Supernova, Liis Lemsalu, Shanon, Öed, Kadri Voorand, Laura Põldvere, Karl-Erik Taukar, Uudo Sepp ning Metro Luminal. Igas saates lähevad vastamisi kaks eripalgelist artisti, kes peavad maha mitmetunnise muusikalahingu. Lahingu võitja selgitavad televaatajad telefonihääletuse teel ja nii turniirisüsteemis kuni võistluse lõpuni välja. Igas saates on kolm kohtunikku, kes etteasteid muhedalt kommenteerivad. Kohtunikurollis on end varemgi samas ametis tõestanud laulja Eda-Ines Etti, humoorikate kommentaaridega näosaadetki vürtsitanud Mart Juur ning alati üks külaliskohtunik. Eesti muusika karika võitja selgub finaalsaates, mis on TV3 eetris 19. mail.

„Padjaklubi“ uus hooaeg alustab 12. märtsil!