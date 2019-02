23aastane naine müüs oma süütuse 2,4 miljoni euro eest 

Modell pani oma süütuse enampakkumisele kahtlase mainega Saksa veebiküljele Cinderella Escorts. Iltalehti märgib, et Mammadzada on edukat modellikarjääri teinud, kuid nagu näha, on tema meessuhted platoonilisel tasandil püsinud.

Mammadzada seletas, et müüb oma süütuse maha, kuna tahab endale ja oma emale maja osta. Tahan emaga ka ümbermaailmareisile minna. Ema on seni minu heaks kõike teinud, nüüd on minu kord. Tahan, et ema oleks minu üle uhke, rääkis neiu, kes soovib edaspidi elama asuda USAs, kuid loomasõbrana avada sünnimaal koerte varjupaik.