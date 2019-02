PÄÄSU POLNUD: Tallinna loomaaia lumeleopard Otto tuli uinutada 

„Neerudega tekkisid tõsised probleemid, see on ka kodukassidel levinud probleem. See oli akuutne, äärmiselt tõsine ja oli vaja kohe reageerida. Muidu oleks olukord veel hullemaks läinud,“ selgitas loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane ja lisas, et kahjuks ei andnud Otto puhul enam midagi päästa.