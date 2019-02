Elu Metsakutsu „Tõest ja õigusest”: pärast filmi tundub see kõik siin kuidagi nii tühine ja sisutu Toimetas Andra Nõlvak , täna, 11:12 Jaga:

Rainer Olbri ehk Metsakutsu Stanislav Moshkov

Möödunud nädalal linastunud „Tõde ja õigus” on hinge pugenud ka räppar Rainer Olbrile ehk Metsakutsule. „Käisin seda filmi vaatamas ja mul on tõelisi raskusi emotsiooni sõnadesse panemiseks. Ma tunnen, et mu sõnavara, elukogemus ja vaimne küpsus on imiku tasemel, et sellel teemal üldse sõna võtta, aga kuna olen piisavalt loll, siis ma ikkagi lalisen selle siia, sest ma ei suuda mitte vakka olla.” kirjutab ta oma Facebooki kontol.