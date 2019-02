MÜSTEERIUM: Amazonase džunglist leiti 11meetrine küürvaal 

Teadlaste meeskond, kes vaala uurima saadeti, peab kõige tõenäolisemaks kriteeriumit, mille järgi suri imetaja meres ning tormine meri ja tõusuvesi kandsid tema laiba sisemaale. Tegu oli noore, vaid üheaastase küürvaalaga. Kuigi vaala korjus leiti võsastunud piirkonnast, polnud sellel ühtegi märgatavat vigastust. Bioloogide rühm on postitanud vaalast pilte ka Facebooki.

Mereelu ekspert Renata Emin teatas, et vaala surma põhjus pole veel teada. Ta väljendas imestust asjaolu üle, et küürvaal üldse selles piirkonnas elutses: „Küürvaal on veebruaris Brasiilia põhjarannikul väga ebatavaline nähtus.“ Eksperdi sõnul võivad küürvaalad seal pesitseda augustist novembrini.