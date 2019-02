PISARAD JA PURISTAMINE: Olivia Colmani tänukõne läheb Oscarite ajalukku 

Briti seriaalist „Broadchurch“ tuntud Colman teeb põdura kuningannana, kellega tema lähikondlased halastamatult manipuleerivad, tipprolli, mille Oscari-väärilisuses pole kahtlust. Et aga tänavust parima naispeaosatäitja auhinda ennustati pigem Glenn Close'ile, oli Colman rabatud, kui Frances McDormand lavalt tema nime välja hõikas.

Kui tundeliigutusest vabisev näitlejanna viimaks lavale jõudis, tunnistas ta saalis istujatele: „See võit on ausalt öeldes üsna stressirohke ... Täielik naljanumber!“ Superstaaridest koosnev publik naeris soojalt kaasa. Olivia tänas „Soosiku“ režissööri Yorgos Lanthimost, ülistas filmipartnereid Rachel Weiszi ja Emma Stone'i, nimetades neid maailma parimateks töökaaslasteks, ning pöördus ka konkurent Glenn Close'i poole. „Oled nii kaua mu iidol olnud. Ma ei tahtnud, et see [täna õhtul] nii läheks, viitas Olivia kuldmehikesele.“