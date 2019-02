Filmiekspert Lauri Kaare: enam ei kehti klišee, et Oscareid jagavad vanad valged mehed, kellel on kivistunud arusaamad 

„Kui arvuliselt suurim võitja tuleb ära nelja Oscariga, siis see näitab, et armastust jagus vasakule ja paremale. Ühtegi nullile jäänud soosikut ei olnud.“ rääkis Kaare. Siinkohal pidas Kaare silmas filmi „Soosik“ („The Favourite“ – ingl. k. – toim.), millel oli kümme nominatsiooni ning millest realiseerus parima naispeaosatäitja Oscar, mille sai Olivia Colman kuninganna Elizabeth´i rolli eest.

Kaare tunnistas, et parima filmi Oscari pälvinud film „Roheline raamat“ („Green Book“ – ingl. k. – toim.) oli paras üllatus, kuna sügisel Toronto filmifestivali aegu tundus filmieksperdile, et parima filmi Oscar läheb filmile „Täht on sündinud“ („A Star Is Born“ – ingl. k. – toim.). „Mingil hetkel tekkis tunne, et „Roma" võib võita parima filmi Oscari, aga see mõte kadus siis, kui „Roma“ võitis gala käigus parima võõrkeelse filmi Oscari.“ Ajaloost tõi Kaare välja, et selliseid filme, mis kandideerivad nii parima filmi kui parima võõrkeelse filmi Oscari kategoorias, on olnud üheksa. „Aga mitte ühelgi ei ole õnnestunud mõlemat võita.“

Kõige edukamad nendest on olnud Ang Lee film „Tiiger ja Draakon“ („Crouching Tiger, Hidden Dragon“ – ingl. k. – toim.) ja „Fanny ja Alexander“ („Fanny and Alexander“ – ingl. k. – toim.). Mõlemad võitsid omal ajal neli Oscarit, aga mitte parima filmi ega parima võõrkeelse filmi Oscarit koos.

„Roheline raamat“ oli Kaare sõnul turvaline valik, kuigi tekitas ka palju pahameelt. „Spike Lee olla tahtnud protesti märgiks hõlmade lehvides saalist välja tormata, aga turvamehed olid vaesekese kohale tagasi saatnud,“ rääkis Kaare. „Aga tal oli ka põhjendus: ta ütles, et iga kord, kui keegi kedagi sõidutab, siis tema kaotab, viidates sellega aastale 1989, kui ta kandideeris võibolla oma karjääri parima filmiga „Do the Right Thing“ parima stsenaariumi Oscarile, mille ta kaotas filmile „Driving Miss Daisy““. See on Kaare sõnul laias laastus natuke „Rohelise raamatu“ moodi, aga ainult selle vahega, et nüüd istub rassist eesistmel.

Kaare sõnul ei ole see kuidagi seotud filmiakadeemiasse kuuluvate liikmetega. „Akadeemia koondportree on paari viimase aastaga päris suuresti muutunud. Eelmisel aastal võeti rekordiliselt kuskil 800 uut liiget – rassiliselt on pilt palju kirjum ja paati võeti palju naisi,“ rääkis Kaare. „Enam ei kehti klišee, et on vanad valged mehed, kellel on väga kivistunud arusaamad, kellele peab auhindu andma.“

Kõige suuremaks võitjaks peab Kaare Alfonso Cuaróni lavastatud filmi „Roma“ „Kellel see võib kopsu üle maksa tõmmata, on „Valge maja tõprad“. See on viies kord, kui parima lavastaja Oscari viib ära mehhiklane,“ lausus Kaare. „Roma“ puhul on huvitav fakt see, et tegemist on Netflixi filmiga. See näitab, kuidas on kasvanud voogedastuse platvormide tähtsus. „Vanameelsete meelest on tele ikka tele, aga see on pöördumatu. Akadeemikud ja konkureerivad stuudiod peavad arvestama, et üha rohkem hakkab sealt (voogedastuse platvormidelt – toim.) tulema filme, mis kvaliteedi poolest mitte kuidagi alla ei jää.“

Eestlased filmi „Roma“ ei näe. „Sellel filmil oleks olnud väga raske leida levi paljudes riikides.“