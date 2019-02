Oscari võitnud Rami Malek prantsatas lavalt alla ja vajas arstiabi 

Oscari-võidu väljakuulutamisel oli Rami kirglikult suudelnud oma ekraanikallimat Lucy Boyntonit, kellest on saanud tema teinepool ka päriselus. Tänukõnes ütles Malek liigutavad sõnad oma emale. „Mu ema peaks siin kusagil olema, ma armastan sind. Ma armastan sind, proua. Mu pere - tänan teid selle kõige eest. Isa ei jõudnud mind selles rollis näha, kuid ma usun, et ta vaatab mind praegu sealt ülevalt. See on vägev hetk.“