Tiit Hennoste presidendi kõnest: see läks minu jaoks esimestest lausetest aia taha 

Hennoste tõi välja, et kohe kõne algusesse pandud Visnapuu luuletus, mis pidi olema seotud vabadussõjaga, on tegelikult kirjutatud hoopis I Maailmasõjast.

„See tekitas minus sünge tunde, sest kui presidendi kõne kirjutajad on harimatud, siis on asi ikka väga viltu,“ märkis Hennoste.

Hennoste tõi välja ka selle, et kõne alguses olnud hoolivuse teema oli talle jätnud sünge mulje ja ta oli ülekandest märganud, et saalis istujatest kuulasid paljud hoolivuse teemat langetatud silmadega. Kuigi kõne edenedes läks Hennoste sõnul välisteemadega ka kõne toon positiivsemaks, jäi teda häirima märkus, nagu oleks Gruusia ja Ukraina palju valesid valikuid teinud.

„Ma ei tea, kas me oleks õnnelikud, kui Gruusia või Ukraina president oma aastapäeva kõnes meist nii räägiks. See ei ole minu arvates see koht,“ seletas Hennoste.

„Ma arvan, et nii lühikese kõne puhul võiks keskenduda paarile, võib-olla kolmele teemale. Need mahuksid sinna ära ja saab lisalausetega ära seletada, miks just need kolm teemat võiksid olla olulised. Kui mina selliseid kõnesid kuulan, siis ma alati mõtlen ajakirjanduse peale. Kas ta leiab sealt müne lause, millest saaks tsitaadi?“