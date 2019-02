NÄDALAMENÜÜ! Idandid on parim viis enese turgutamiseks 

Jaan Heinmaa

Talv hakkab läbi saama ning organism nõuab järjest rohkem kosutust. Üle talve säilitatud köögiviljade toiteväärtus on selleks ajaks kõvasti langenud ja seepärast on idandid parim viis enese turgutamiseks. Need sisaldavad suurel hulgal vitamiine, mineraalaineid, ensüüme ja kiudaineid. Idandeid on kindlasti vaja tarbida kuumutamata ja soovitavalt kolme päeva vanuselt, sel ajal on idand kõige toitainerikkam. Idandid sobivad kõikidesse toitudesse – smuutidesse, suppidesse, salatitesse, võileibadele jne. Erinevate idandite maitseküllus pakub kindlasti vürtsi argipäeva toidulauale. Vaata iga päeva kohta välja arvestatud kaloritega retsepte SIIT