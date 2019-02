UUS VÕIMALUS: siit saab abi, kui lähedane muutub dementseks

Jaanuaris avatud infotelefonilt saavad abi nii inimesed, kes kahtlustavad, et põevad dementsust, kui ka need, kes märkavad lähedastel käitumismuutusi ega oska keerulises olukorras toime tulla, samuti sotsiaaltöötajad jt spetsialistid.

Seni on infotelefonile helistatud näiteks selleks, et kirjeldada lähedase sümptomeid, palutud nõu agressiivselt käituva või teiste und rikkuva pereliikme kohta, veel on uuritud, mida teha, et inimene ära ei kaoks, ja küsitud, kust saada meditsiinitransporti. Liinil annab nõu kümneliikmeline meeskond professionaale: tegevusterapeudid, inimesed, kes on juhatanud hoolekandeasutustes dementsusega inimeste osakonda, sotsiaaltöötajad, õppejõud, dementsusega inimeste lähedased ja arstid.