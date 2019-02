Logopeedide nappus sunnib hädalisi kodust kaugelt abi otsima 

Eesti logopeedide ühingu eestseisuse liige, Põhja-Eesti taastusravikeskuse logopeed Annika Suurküla ütles ERR ile, et logopeedide nappus tekkis majanduskriisi ajal, mil Tallinnas koondati esmajärjekorras tugispetsialistid või vähendati nende koormust ning kuna töötasu oli nagunii väike, siis palga vähendamine 20-30 protsenti põhjustas erialast emigratsiooni.

Kindlasti oleks Suurküla sõnul vaja juurde vene emakeelega logopeede, keda Eestis hetkel ei koolitatagi ja logopeedi sõnul on olukord kõige hullem maapiirkondades, kus võib leida mõne üksiku laste logopeedi, kuid näiteks insuldist saadud kõnehäirega täiskasvanu jääb oma mures üksil.

Suurküla märkis, et nappuse esile kerkimise taga on osaliselt ka haridussüsteemis tehtud muudatused, kus niinimetaud raskete laste osakaal tavalasteaedaes ja tavarühmades tõuseb, kuid erirühmade arv väheneb. Seda väidet kinnitab oma andmetega ka haridusministeerium, mille kohaselt oli 2008. aastal erivajadusega laste osakaal lasteaedades 7,6 protsenti, 2013. aastal oli see juba 25,9 protsenti ja mullu oli erivajadusega lapse lasteaedaes juba 22,8 protsenti.