Advokaat palub õiguskantsleril hinnata raviarsti vastutust  

Ilya Zuev pöördus õiguskantsleri poole, kuna advokaadibüroosse on pöördunud inimesed, kellel on kaebusi raviarstide peale. Ebakvalitseetse ravi tagajärjel isikute tervislik seisund halvenes ja ei ole võimalik midagi tagantjärgi tõestada, keegi ei vastuta selliste rikkumiste eest, teatas advokaat Ta on klientide nimel pöördunud sotsiaalministeeriumi juures tegutseva ekspertkomisjoni, kuid tulemusi see andnud pole. „ Raviarsti vastutus vajab reformeerimist, sest võlaõigusseaduse järgi vastutab raviarst ainult süülise rikkumise eest, pole võimalik kontrollida, mida raviarst teeb patsiendile teenuse osutamisel,“ kirjutas Zujev, kes palub õiguskantsleril anda hinnang raviarsti vastutusele Eestis. „Minu ja kolleegide hinnangul ei ole patsientidel Eestis mingit õiguskaitset. Palun teavitada, milliseid seadusmuudatusi plaaneeritakse teha ja millise perioodi jooksul,“ seisis pöördumises.