FOTOD JA VIDEO | Eesti langevarjurid püstitasid Floridas uue Eesti rekordi 

Langevarjurid alustasid nädalase treeninglaagriga Floridas DeLand’i lennuväljal laupäeval, 16. veebruaril, uus rekord sündis laagri viimasel päeval. See on Eesti esimene mitme punktiga suure kujundi (ingl k sequential bigway) rekord, mis tähendab, et vabalangemises moodustati kõigepealt üks kujund, seejärel lasid osad langevarjurid üksteisest lahti ja moodustati teine muster. Värsked rekordiomanikud on valdavalt Eesti Langevarjuklubi sportlased, lisaks Narva Langevarjukeskuse ja Sõjaväe Langevarjuklubi liikmeid, Eesti kaitseväelased ning inglasest treener Pete Allum.