PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 26. veebruar 

Küllap tuleb tänase päeva jooksul ajada kodu- ja perega seotud asju. Jälgi, et olulised asjaajamised saaks tööpäeva lõpuks valmis, sest õhtupoole energia raugeb.

Palju õnne, Kalad! Tuleb vaheldusrikas aastaring, mil elu on kui ookean – tõusud vahelduvad mõõnadega. Mida paremini iseend tunned, seda lihtsam on tasakaalus püsida. Kui oled enesekindel, teed oma otsused iseseisvalt ning oled võimeline läbimurdeliseks arenguks. Ehkki sõbrad tahavad parimat, on nende nõuanded mõnikord valed.