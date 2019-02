PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 25. veebruar 

Palju õnne, Kalad! Algamas on aastaring, mis annab häid võimalusi mitmeski eluvaldkonnas. Seda siiski vaid juhul, kui oled senise elu puhta südametunnistusega elanud, kui su vaim on selleks täiesti valmis. Intuitsioon on hea, see avaldub eriti raha- ja äriasjade korraldamisel. Suhted vastassugupoolega on väga head.