KIRI LUGEJALT: õnnitlus vabariigile koos tungiva soovitusega, keda tuleks valida 

„Mida mõtleb üks firma, kes soovib oma sotsiaalmeedia kodulehel klientidele õnne vabariigi sünnipäevaks, kuid sellele järgneb väga konkreetne soovitus, keda valima tuleks minna. See on häiriv ja täitsa haiglane,“ kurdab Lea.

„Ka teised kliendid kommenteerisid ja tegid selle firma soovitust maha. Suva, mis erakonda nad soovitavad, aga see lihtsalt pole viisakas ega sobilik. Kusagilt võiks ikkagi minna see piir, mida ei ületata. Mina ei taha iga ettevõtte puhul, kelle teenust või kaupa ma tarbin, teada, et keda ta poliitikas toetab ja valib. Veel vähem vajan ma soovitusi, kelle poolt mina peaks hääletama,“ pahandab naine ja lisab: „Olen kindel, et mõnigi klient pärast sellist avaldust enam neilt tooteid ei telli ega oksjonil osale. Mina teiste seas.“