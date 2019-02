FOTOD | Tim Bluz vabariigi aastapäeva rõivastest: mõned moevalikud olid väga õnnetud 

See oleks poliitiliselt korrektne vastus. Kuid kui oleme üksteisega 100% ausad, siis vastuvõtu moe aspekt on tegelikult ainuke asi, mis huvitab inimesi, kes ei ole sinna kutsunud. Ja isegi siis, kui me sellest ei kirjuta, hakkavad inimesed nagunii omavahel arutlema, kes milline välja nägi, kes kellega tuli, kes on kaalust juurde võtnud, kellel on kortsud näos jne.

Vabariigi aastapäeva rõivad Erlend Štaub

Kersti Kaljulaid jäi iseendale truuks ja otsustas vabariigi aastapäeva vastuvõtul kanda rahvarõivaid. Komplekt pole nii värvikas nagu eelmisel aastal, aga siiski hästi hiilgav. Üldiselt sobivad Kerstile minu meelest tugevad puhtad erksad värvid palju paremini kui rahulikud ja jahedad toonid, sest nad suudavad tema look’i säravamaks muuta. Selline kooslus on iseenesest hästi neutraalne, aga samal ajal mulle meeldib, kuidas see klapib ja harmoneerub ilusti selle aasta kujundusega. Võib-olla oligi see mõte valiku taga. Kuid kingade valikust ei saa ma kunagi aru...

Heidy Purga suudab üllatada. Siiamani minu lemmik outfit. Ta näeb välja nagu Taukari "Tähti täis on öö" visuaal või mingi eduka sci-fi filmi tegelane, selline kosmiline printsess. Hästi futuristlik kimonot meenutav kleit ning omapärane soeng, mis täiendab ilusti väga väärikat tervikut. Rahulikud aksessuaarid ei tõmba liigset tähelepanu endale ja fookus on ikkagi kleidi peal, mis on kindlasti seda väärt.

