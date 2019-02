Eesti uudised ÕL VIDEO | Rainer Vakra plagiaadiskandaalist: rõõm on näha, et on nii palju toetajaid Manona Paris, toimetas Andra Nõlvak | Video: Jörgen Norkroos , täna, 23:28 Jaga:

Poliitik Rainer Vakra, kelle elus viimasel ajal olnud rasked ajad, nautis kõigest hoolimata vabariigi aastapäeva ülevate emotsioonidega. „Mul on hea meel näha, et eestlased on jätkuvalt nii aktiivsed, olgu see siis kas hommikul lippu heiskamas, paraadil või ka hilisemalt üritusel,” tunneb Vakra meie rahva üle uhkust.