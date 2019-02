Toomas Kirss: „Kontserdiga anti mulle luuaga pähe!“ 

„Eks see on seni kõige mahukam asi, mida olen teinud,” tõdeb Toompere. „Nii palju inimesi korraga, nii lühikese ajaga! See oli täitsa hullumeelne töö! Meie loomemeeskond – kunstnik Kristjan Suits, dramaturg Mehis Pihla, muusikajuht Rasmus Puur – töötas ikkagi sajaga. Kõik see kokku oli aga keerukas ning viimased päevad olid ikka väga pikad.”