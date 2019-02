MOEKUNSTNIKUD HINDAVAD: „Mida aastaid edasi, seda kaunimaks kogu üldpilt presidendi vastuvõtul läheb!“ 

Moekunstnik Kätlin Haak (pildil) nõustub Eesmaaga. „Hea meel on tõdeda, et julgus värve kasutada, detaile rõhutada ning huvitavaid lõikeid kanda hakkab muutuma aina populaarsemaks. Sellel aastal oli näha säravkollaseid päikesetoone, ehteid täis sümboolikat, käsitsi valmistatud tikandeid ning naiselikku figuuri rõhutavaid lõikelahendusi,“ jagab Haak tunnustust.

Päris tüüpiliste rahvariietega siiski tegu ei olnud. Kui mullu kandsid president Kersti Kaljulaid ja härra Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtul Tori kihelkonna rahvarõivaid ning aasta varem setu rahvariietest inspireeritud pidurõivaid, siis tänavu langes presidendi valik kuninganna Victoria suurele lemmikule – kaapotkleidile, tema abikaasa seljas võis näha saterkuube ja sallkraega siidvesti.

Presidendi riietuse eest vastutanud käsitöömeister Anu Randmaa sõnas ETV-le, et Kaljulaidi pidurüüks on 19. sajandi Inglismaa stiilis kaapotkleit. Sellist pikkade varrukate, liibuva pihaosa ja kroogete või voltidega seelikuosaga kleiti kanti 19. sajandi teisel poolel ka Põhja-Eestis, vähem Lääne-Eestis. „Info Euroopa kõrgmoest jõudis Eestisse, loomulikult tahtsid Eesti agarad naised seda järgida ja kohandasid need rõivad enda oskustele ja majanduslikele võimalustele vastavaks,“ rääkis Randmaa.