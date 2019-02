Kersti Kaljulaid: soovitan meil kõigil ärgata tundega, et riik on igavene 

Presidendil oli mure ka häälega, kuid õnneks pidas see tähtsa päeva vastu. „Edaspidi palun, et kõik ajakirjanikud arvestaksid sellega, et kui inimesed on värskelt suusavõistluse lõpetanud, siis ei saa intervjuusid, sest sinna see hääl läks.”

Oma kõne lõpus president ka viiples. „Tõlkisin – Eestit kõik hoiame. Olen kuulnud, et meil on väga vähe viipekeele tõlke ja loodan, et suudame neid piisavalt välja õpetada. See on ka meie eesti keel, see ei ole ühegi teise keele viipekeel. See on meile ainuomane," lausus Kaljulaid.

„Soovitan meil kõigil ärgata selle tundega, et riik on igavene. Ei ole vaja kogu aeg meeles pidada, kui vana ta on. Ta on igavene ja ta kestab seni, kuni suudame teda vastutustundlikult korraldada,” ütles Kaljulaid. Siiski rõhutab ta, et peame vaatama ka oma kodumaast kaugemale. „Me ei saa aeda vahele ehitada, kui mujal on uputus või palav. Siis on ka siin kehvasti. Jube palju on tegelikult ikkagi teha,” tõdeb ta.