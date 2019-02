Meie Õhtulehest usume, et nendele naistele peaks taaskasutamise eest suure kummarduse tegema, sest kui kleit on kaunis, vääribki see rohkem kui ühte presidendikülastust! Ja pealegi, kui mehed igal aastal sama ülikonna või frakiga võivad käia, miks siis naised sama kleidiga ei võiks?