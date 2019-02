FOTO | Roberta Einer tuli vastuvõtule isaga: olen nüüd oma tütrekohustuse täitnud 

„Ma olin üllatunud, õnnelik ja uhke. Olen alati olnud eelkõige oma riigi teenija. See oli mulle superau ja supertähtis, üks verstapost elus.“ Roberta räägib, et kui ta kutse sai, oli tal just käsil oma moekollektsiooni esitlemine ja kleidi tegemiseks oli vaid paar nädalat aega. „Läksin kergema vastupanu teed ja tuli ilma heegeldamiste ja tikkimisteta rahulikum kleit. Lasin teha rukkilillemotiividega Swarovski kristallidega kõrvarõngad ja kleidile tuli juurde samasugune must vöö,“ kirjeldab Roberta. Kleit valmis paari päevaga, ehted võtsid pisut kauem aega.

Roberta võttis vastuvõtule kaaslaseks oma isa Viido. „Minu isa on suur Eesti patrioot, kõigi vastuvõttude pealtvaataja ma arvan, et tema jaoks on see mõnes mõttes veel suurem asi, kui minu jaoks. Olen oma tütrekohustuse nüüd ära täitnud,“ naerab Roberta. „Isa ei suutnud ka uskuda, kui kutse tuli. On imeline rõõm seda just oma isaga jagada,“ ütleb Roberta ja kinnitab, et isa oli kaaslase valikul tema esimene mõte.