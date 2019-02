FOTO | Maia Vahtramäe kandis presidendi vastuvõtul omadisainitud kleiti: kangas tuli Inglismaalt 

Maia sõnab, et kleidi õmblemisega läks kolm nädalat. „Õnneks mul oli paar abilist, kes aitasid. Olen neile väga tänulik.“ Kleidi kanga tellis Maia aga Inglismaalt. „Tuli kangast oodata, kõvasti konstrueerida, et kleit tuleks välja selline, nagu ma tahan ja oleks ilus.“

Maia imekauni kleidi küljes oli ka õlgu kattev maani keep. Naine tunnistab, et pelgas keebi õmblemist esiti. „Ma teadsin, et see on keeruline ja keebi tegemine tundus pisikese tüdruku jaoks natuke hulljulge valik. Aga Piret ütles, et tuleb teha seda, mis endale meeldib,“ sõnab ta. Kaunid roosad kingad aitas samuti Piret välja valida.

Kuidas Maia lõpptulemusega rahule jäi? „Seda peavad teised otsustama, aga mul endal on vähemalt hea olla, mugav, kangas on hea ja hingab. Sellise peo puhul on väga oluline, et kangas oleks mugav ja istuks hästi seljas.“